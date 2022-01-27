"Ми вчимося чомусь на кожному тренуванні та у кожній контрольній грі. Переглядаємо товариські матчі, які проводимо на зборах. Аналізуємо помилки та дивимося, як можемо покращити свою гру.

Сидорчук та Буяльський не тренувались з Динамо перед завершальним спарингом з Буде-Глімт

У нас був дуже насичений початок збору – по два тренування на день, включаючи силову роботу у залі. Було багато і бігової роботи. Я відчув дискомфорт, і тренери надали мені кілька днів відпочинку. Сьогодні вже почуваюся краще. Хоча зараз у всіх "важкі ноги", це видно навіть у матчах. Але ми добряче додали у фізичному плані за цей збір, набрали хорошу форму.

Попереду у нас буде два вихідних дні – проведу їх з сім'єю. У дівчини днями був день народження, тож якраз відсвяткуємо. Відпочинемо два дні, після чого знову зустрінемось на базі та вирушимо на другий збір", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, кияни проведуть завершальний спаринг в Іспанії з норвезьким Буде-Глімт, після чого повернуться до Києва.

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