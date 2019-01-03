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Вербіч посів 4 місце у голосуванні за найкращого футболіста Словенії 2018 року

14:16 289 Читать на русском
Вербіч посів 4 місце у голосуванні за найкращого футболіста Словенії 2018 року
Беньямін Вербіч / Футбол 24

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч потрапив у число найкращих словенських гравців.

Газета kipaSN проводила голосування за звання найкращого футболіста Словенії у році, що минув. Динамівець Беньямін Вербіч посів 4 місце за підсумками опитування.

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Пальма першості дісталась голкіперу Атлетіко Яну Облаку, на другому місці фінішував Йосіп Ілічіч, який представляє Аталанту, а замикає трійку лідерів воротар Інтера Самір Хандановіч.

До слова, нещодавно лідер Динамо випробував себе в ролі капітана збірної Словенії.

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Динамо Динамо Словенія Словенія Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Самір Хандановіч Самір Хандановіч Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч Ян Облак Ян Облак
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