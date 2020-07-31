Вербіч після операції в Мюнхені позував з футболкою Баварії

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч отримав подарунок від лікаря, який робив йому операцію.

Під час міжсезоння один із лідерів киян вирушив до Німеччини, де йому зробили операцію через проблеми з паховими кільцями, які не дозволили словенцю дограти минулий сезон до кінця.

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Процедура пройшла у одній із клінік Мюнхена, а Вербіч не втратив нагоди зазирнути у фан-шоп тамтешнього гранда – Баварії. Відповідне фото з'явилося в інстаграмі лікаря футболіста.

До слова, Вербіч провів 37 поєдинків у складі Динамо в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

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