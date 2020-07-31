toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Вербіч після операції в Мюнхені позував з футболкою Баварії

31 липня 21:46 - Читать на русском
Вербіч після операції в Мюнхені позував з футболкою Баварії
Беньямін Вербіч / Фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч отримав подарунок від лікаря, який робив йому операцію.

Під час міжсезоння один із лідерів киян вирушив до Німеччини, де йому зробили операцію через проблеми з паховими кільцями, які не дозволили словенцю дограти минулий сезон до кінця.

Вербіч озвучив терміни своєї реабілітації

Процедура пройшла у одній із клінік Мюнхена, а Вербіч не втратив нагоди зазирнути у фан-шоп тамтешнього гранда – Баварії. Відповідне фото з'явилося в інстаграмі лікаря футболіста.

До слова, Вербіч провів 37 поєдинків у складі Динамо в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 14 голів та 3 асисти.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

blog_ava
Бабич очолив Зорю – зустріч з командою вже сьогодні, – журналіст
15:34
10576
Теги
Динамо Динамо Баварія Баварія Беньямін Беньямін Вербіч
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
34
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук