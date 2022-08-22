Панатінаїкос мінімально переміг Іонікос у матчі 1-го туру чемпіонату Греції, а Беньямін Вербіч офіційно дебютував після відходу з Динамо. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Греції 2022/23, 1-й тур

Панатінаїкос – Іонікос – 1:0

Гол: Канталапьєрда, 45+3, (пен.)

Попри перевагу Панатінаїкоса за кількістю ударів, грецький гранд зумів забити лише один м'яч і той ударом з пенальті. Шпорар втікав на побачення з воротарем, який стрибнув нападнику в ноги. Канталапьєрда впевнено реалізував 11-метровий.

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Щодо Вербіча, то словенець вийшов на поле на 76 хвилині, замінивши героя зустрічі. У складі Іонікоса повний матч відіграв Чигринський.

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