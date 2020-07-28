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Вербіч оцінив шанси Динамо пробратись у груповий етап Ліги чемпіонів

08:00 - Читать на русском
Вербіч оцінив шанси Динамо пробратись у груповий етап Ліги чемпіонів
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч вважає, що киянам під силу пройти кваліфікацію ЛЧ.

"Гадаю, будь-який суперник із тих, які нам можуть попастися у третьому раунді й раунді плей-офф, є хорошими командами, але не такими, з якими ми не могли б грати на рівних.

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Звичайно, будемо намагатися зробити все можливе, щоб пройти кваліфікацію. Я дуже хочу вперше зіграти в Лізі чемпіонів у складі Динамо", – цитує Вербіча офіційний сайт киян.

Нагадаємо, словенець захищає кольори "біло-синіх" з 2018 року. За підсумками минулого сезону УПЛ, Динамо посіло другу сходинку, яка дозволяє зіграти у Лізі чемпіонів з третього кваліфікаційного раунду.

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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Беньямін Беньямін Вербіч
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