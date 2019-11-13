Вербіч оцінив роботу Михайличенка на посаді тренера Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч оцінив співпрацю з Олексієм Михайличенком.

"Моя реакція на призначення Михайличенка була позитивною. Виявилося, що він – кваліфікований фахівець.

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Звичайно, як і у кожного тренера, у Михайличенка є свої особливості, тому протягом кількох тренувань нам необхідно було звикнути до його вимог і бачення футболу, проявляти більше уваги і концентрації. Тепер ми все зрозуміли, тому атмосфера налагодилася", – цитує Вербіча офіційний сайт клубу.

В поточному сезоні УПЛ Вербіч провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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