Вербіч опублікував фото зі своєю розкішною дівчиною – зіркова пара виховує сина
08:00 - Читать на русском
Вінгер Динамо Беньямін Вербіч разом з коханою побував на весіллі Дениса Попова.
В Instagram Беньяміна Вербіча з'явилось фото легіонера Динамо разом з українською моделлю Альвіною Лаллі. Така ж світлина була опублікована на сторінці дівчини.
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Пара вже зустрічається тривалий час, але старалась не афішувати це в мережі. У серпні Беньямін та Альвіна стали батьками, сина назвали Маєм.
У нинішньому сезоні чемпіонату України Вербіч провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.
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