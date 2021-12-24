Вінгер Динамо Беньямін Вербіч разом з коханою побував на весіллі Дениса Попова.

В Instagram Беньяміна Вербіча з'явилось фото легіонера Динамо разом з українською моделлю Альвіною Лаллі. Така ж світлина була опублікована на сторінці дівчини.

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Пара вже зустрічається тривалий час, але старалась не афішувати це в мережі. У серпні Беньямін та Альвіна стали батьками, сина назвали Маєм.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Вербіч провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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