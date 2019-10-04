Вербіч: одне очко в Лізі Європи – це не так вже й погано

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч оцінив виступ команди у матчі другого туру Ліги Європи проти швейцарського Лугано.

"Ми приїхали за перемогою і трьома очками, але Лугано, попри те, що грав на своєму полі, весь час захищався і вичікував нашої помилки. Ми спробували все, але м'яч просто не хотів йти у ворота.

Лугано – Динамо – 0:0 – відеоогляд матчу

Проте, одне очко в Лізі Європи – це не так вже й погано. Велика кількість браку в простих ситуаціях? Поле було досить важким. Повторюся, ми хотіли перемогти, але в деяких іграх ти помиляєшся частіше, ніж в інших. Життя триває, а ми лідируємо в нашій групі. Суддівство? Арбітр не завжди контролював гру і іноді помилявся, але я не хочу говорити про це. Помиляються всі. Тепер будемо готуватися до матчу з Колосом", – цитує Вербіча Динамомания.

Наступний матч Динамо у Лізі Європи відбудеться 24 жовтня – кияни прийматимуть данський Копенгаген.

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