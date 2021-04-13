"Я пропущу залишок сезону? Це неправда. Нікому не відомо, зіграю я чи ні. Зараз все роблю, щоб я повернувся до кінця сезону, а що буде – не знаю.

Вербіч не зіграє за Динамо до кінця сезону, – ЗМІ

Ми всі працюємо, щоб я зіграв до кінця сезону і щоб у відпустку пішов здоровим. Я вже почав трохи бігати, бо роботи дуже багато. Дуже специфічна травма.

Все робимо, щоб повернутися – не так щоб швидше, а так щоб це не повторилося", – сказав Вербіч для Футбол NEWS.

Раніше, у словенця діагностували пошкодження м'яза задньої поверхні стегна. У нинішньому сезоні УПЛ Беньямін провів 12 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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