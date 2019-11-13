Вербіч назвав гравця Реала, на якого рівняється

Легіонер Динамо Беньямін Вербіч назвав футболіста топ-рівня, який імпонує хавбеку киян.

"Дуже подобається бельгієць Еден Азар з мадридського Реала, він грає на тій же позиції, що і я – лівого півзахисника.

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Завжди вміє обіграти суперника, майже ніколи не втрачає м'яч. У нього можна багато чому навчитися і перейняти для себе", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, словенський півзахисник перебрався в Динамо з Копенгагена в грудні 2017-го. В поточному сезоні УПЛ Вербіч провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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