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Вербіч назвав гравця Реала, на якого рівняється

13 листопада 22:59 341 Читать на русском
Вербіч назвав гравця Реала, на якого рівняється
Беньямін Вербіч / Фото з відкритих джерел

Легіонер Динамо Беньямін Вербіч назвав футболіста топ-рівня, який імпонує хавбеку киян.

"Дуже подобається бельгієць Еден Азар з мадридського Реала, він грає на тій же позиції, що і я – лівого півзахисника.

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Завжди вміє обіграти суперника, майже ніколи не втрачає м'яч. У нього можна багато чому навчитися і перейняти для себе", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, словенський півзахисник перебрався в Динамо з Копенгагена в грудні 2017-го. В поточному сезоні УПЛ Вербіч провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо Динамо Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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