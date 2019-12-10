Вербіч назвав головну причину низьких результатів Динамо у поточному сезоні

Словенський півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч вважає основною причиною невдалих виступів свого клубу нефутбольний фактор.

"Ми намагаємось, але я не знаю... У цьому сезоні просто не щастить нам. Але спасибі уболівальникам за таку підтримку. Сподіваємось, буде краще в майбутньому", – цитує Вербіча клубний YouTube-канал.

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Нагадаємо, словенський вінгер киян перейшов у Динамо з Копенгагена у грудні 2017 року, підписавши контракт на п’ять років.

Динамо у поточному сезоні після 17-ти турів посідає четверту сходинку, набравши 33 бали. В активі киян десять перемог, три нічиї та чотири поразки. Від Шахтаря, який очолює турнірну таблицю, підопічні Олексія Михайличенка відстають вже на 14 очок.

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