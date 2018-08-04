Вербіч: На футбольному полі ми з Мораєсом вороги, проте в звичайному житті – друзі

Автор переможного голу у ворота Шахтаря Беньямін Вербіч прокоментував перемогу своєї команди в матчі проти "гірників" в рамках третього туру УПЛ.

"Можливо, це був мій найкращий матч в складі Динамо. Мені дуже сподобалася атмосфера на стадіоні. Нас підтримувало багато уболівальників. Цю гру я запам'ятаю надовго.

Після гри кожен гравець Динамо підійшов до мене і привітав. Я задоволений, що забив такий важливий гол у ворота Шахтаря.

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Однак розслаблятися і святкувати немає часу. Вже через три дні поєдинок в Празі. Думаю, вже зараз ми зосереджуємося на грі зі Славією.

Мораєс? Сьогодні він сам не потиснув нам руки. Можу сказати, що на футбольному полі ми вороги, але в звичайному житті – ми друзі", – розповів Вербіч в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, Динамо мінімального перемогло Шахтар у третьому турі УПЛ.

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