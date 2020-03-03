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Вербіч: Миколенко це – топ, другий Андрій Шевченко

11:00 2357 Читать на русском
Вербіч: Миколенко це – топ, другий Андрій Шевченко
Беньямін Вербіч та Віталій Миколенко / фото: Динамо

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербіч висловився про свого партнера по команді – захисника Віталія Миколенка.

"У чому сила Миколенко? У його носі (сміється. – прим.). Бігає постійно у мене за спиною, а я не віддаю передачі... А що собі думає?

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А, якщо серйозно, то Миколенко це – топ. Другий Андрій Шевченко. Мільйонів сорок вже зараз коштує", – зазначив Вербіч в документальному фільмі "Невідоме Динамо".

Додамо, що в поточному сезоні Вербіч провів за Динамо 15 матчів в УПЛ, забивши 8 голів та віддавши одну результативну передачу. В активі Миколенка 17 поєдинків, 1 гол і три асисти.

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Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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