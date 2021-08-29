"Ми кожну гру починаємо дуже мотивованими. Якщо вдається забити швидкий м'яч, потім стає набагато легше. З Інгульцем не вдалося цього зробити, а з Вересом, Десною і Колосом вийшло – і подивіться, як усе закінчилося. Хлопці дуже добре відіграли перший тайм, витримали високий темп, і Колос просто не зміг зіграти на такому ж рівні.

Караваєв виділив головний фактор, який допоміг Динамо декласувати Колос

Я дуже радий, що вдалося вийти на поле. Але все одно треба багато працювати, щоб набрати кондиції та повернутися у свою найкращу форму.

Щодо повернення Луческу... Коли він поруч із командою, то футболісти інакше діють на полі. Не знаю, чому, але так воно і є. З Інтером у Мілані та проти Інгульця його не було з командою – і ви бачили, які результати вийшли. Коли ж він на тренерській лавці, то ми навіть мислимо по-іншому на полі", – cказал Вербіч у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, кияни у матчі 6-го туру розгромили Колос з рахунком 7:0 і з 16-ма очками продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ.

Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви