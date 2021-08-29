Вербіч: Коли Луческу на тренерській лаві – ми навіть мислимо по-іншому
Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич розповів про вплив головного тренера Мірчі Луческу на гравців команди.
"Ми кожну гру починаємо дуже мотивованими. Якщо вдається забити швидкий м'яч, потім стає набагато легше. З Інгульцем не вдалося цього зробити, а з Вересом, Десною і Колосом вийшло – і подивіться, як усе закінчилося. Хлопці дуже добре відіграли перший тайм, витримали високий темп, і Колос просто не зміг зіграти на такому ж рівні.
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Я дуже радий, що вдалося вийти на поле. Але все одно треба багато працювати, щоб набрати кондиції та повернутися у свою найкращу форму.
Щодо повернення Луческу... Коли він поруч із командою, то футболісти інакше діють на полі. Не знаю, чому, але так воно і є. З Інтером у Мілані та проти Інгульця його не було з командою – і ви бачили, які результати вийшли. Коли ж він на тренерській лавці, то ми навіть мислимо по-іншому на полі", – cказал Вербіч у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, кияни у матчі 6-го туру розгромили Колос з рахунком 7:0 і з 16-ма очками продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ.
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