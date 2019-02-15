Вербіч: Хочу у Києві відчути таку саму атмосферу, як у Піреї

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч прокоментував нічию з Олімпіакосом у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Важливо, що нам вдалося забити, в результаті. Ми провели відмінний другий тайм. У першій половині діяли не дуже добре і дозволили Олімпіакосу забити два м'ячі.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Мені сподобалася атмосфера на стадіоні. Хотілося б, щоб у Києві було те ж саме на трибунах", – цитує Вербіча dynamo.kiev.ua, посилаючись на грецькі ЗМІ.

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