Вербіч: Гравці Олександрії – справжні щасливчики, які скористались єдиним шансом

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч спробував знайти пояснення поразці від Олександрії (1:2) в рамках 16-го туру УПЛ.

"Ми дуже хотіли перемогти, оскільки Шахтар втратив очки, і це була хороша можливість трохи скоротити відставання від них. Але не змогли розпочати гру так, як мали це зробити, а Олександрія забила з першого ж свого моменту. Після цього суперник відійшов назад, але нам вдалося таки зрівняти рахунок.

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Другий тайм пройшов повністю під нашим контролем, але господарі виявилися справжніми щасливчиками й скористалися своїм єдиним шансом, яким був призначений пенальті. Нам було дуже важко долати оборону, в якій були сконцентровані великі сили суперника", – цитує Вербіча офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після поразки Динамо опустилось на третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 32 очки.

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