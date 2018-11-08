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Вербіч: Гравці Динамо спокійні перед матчем з Ренном – ми показуємо хороший футбол

12:42 160 Читать на русском
Вербіч: Гравці Динамо спокійні перед матчем з Ренном – ми показуємо хороший футбол
Беньямін Вербіч / Фото Футбол 24

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від матчу проти Ренна в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Нам потрібно серйозно сфокусуватися на цьому протистоянні, ми знаємо, що Ренн – хороша команда, пам'ятаємо, як пройшов перший матч у Франції. Зробимо все можливе для того, щоб тримати суперника якнайдалі від своїх воріт і, при цьому, реалізувати свої моменти.

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Вважаю, буде дуже непростий матч, адже у Франції, коли вони грали вдома, Ренн також хотів перемогти. Ми знаємо їхній стиль гри: інтенсивний пресинг, довгі передачі, багато подач з флангів. Тому, ми чекаємо такої ж гри. Але ми спокійні, ми граємо в хороший футбол і нам потрібно продовжувати демонструвати свою гру", – цитує Вербіча dynamo.kiev.

Нагадаємо, поєдинок Ліги Європи Динамо – Ренн відбудеться сьогодні, 8 листопада, початок о 20:00.

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Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

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до матчу
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год
:
27
хв
Ренн
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