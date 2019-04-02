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Вербіч двічі познущався над своєю дівчиною

15:58 1999 Читать на русском
Вербіч двічі познущався над своєю дівчиною
Беньямін Вербіч / UA-Football

Вінгер київського Динамо Беньямін Вербіч вирішив пожартувати над своєю дівчиною.

Беньямін Вербіч вирішив провести 1-е квітня з гумором. Вінгер Динамо двічі розіграв свою дівчину, несподівано вискакуючи на неї з-за рогу.

Піке "запалив" на телешоу: "Скільки разів я тра**вся цього місяця? Сантьяго Бернабеу також рахувати?"

Теги
Відеоновини Динамо Динамо футбольні курйози Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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