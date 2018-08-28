toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Вербіч: Динамо зможе пройти Аякс за умови максимальної концентрації

11:40 642 Читать на русском
Вербіч: Динамо зможе пройти Аякс за умови максимальної концентрації
Беньямін Вербіч / Фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Важливо не тільки забити, але й не пропустити. У нас хороша оборона, це доводить лише один пропущений м'яч в чемпіонаті України.

Піваріч: Перший матч проти Аякса показав, що з ними можна грати та перемагати

Однак проти Аякса має добре зіграти не лише захист, вся команда повинна зіграти ідеально. Суперник дуже сильний, тому пройти зможемо лише за умови максимальної концентрації", – розповів Вербіч в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

Циганков: Помремо, щоб досягти позитивного результату з Аяксом

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
до матчу
8
год
:
34
хв
Аякс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Аякс Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
34
хв
Динамо
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук