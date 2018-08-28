Вербіч: Динамо зможе пройти Аякс за умови максимальної концентрації

Півзахисник Динамо Беньямін Вербич поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Важливо не тільки забити, але й не пропустити. У нас хороша оборона, це доводить лише один пропущений м'яч в чемпіонаті України.

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Однак проти Аякса має добре зіграти не лише захист, вся команда повинна зіграти ідеально. Суперник дуже сильний, тому пройти зможемо лише за умови максимальної концентрації", – розповів Вербіч в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо – Аякс відбудеться сьогодні, 28 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

Перший поєдинок між цими командами завершився впевненою перемогою нідерландців – 3:1.

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