Вербіч: Динамо потрібно виграти УПЛ, щоб потрапити в Лігу чемпіонів напряму

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч попросив вибачення у вболівальників за невдачу в Лізі чемпіонів та вважає, що треба дивитися вперед.

"В роздягальні команди була тиша, я довго не заходив, важко було...

Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Ми програли, прошу вибачення в усіх вболівальників, які прийшли сьогодні підтримати нас. Та треба дивитися вперед. Сьогодні у нас було багато моментів. Ми дуже добре грали перші 20 хвилин. І на початку другого тайму теж. Потім кілька разів не забили, припустилися помилки... Це футбол.

Я відчував, що зможу грати до кінця матчу, але мене замінили – це теж буває у футболі.

Чи казав щось Хацкевич у роздягальні? Чи було щось схоже на прощання? Я довго не заходив у роздягальню, не думаю, що він щось таке казав.

Знову не пройшли в Лігу чемпіонів? Напевно, треба виграти УПЛ, щоб напряму потрапити в Лігу чемпіонів", – сказав Беньямін журналістам після матчу з Брюгге.

Свій подальший шлях у єврокубках Динамо продовжить вже у груповому етапі Ліги Європи.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів