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Вербіч: Динамо потрібно виграти УПЛ, щоб потрапити в Лігу чемпіонів напряму

00:06 413 Читать на русском
Вербіч: Динамо потрібно виграти УПЛ, щоб потрапити в Лігу чемпіонів напряму
Беньямін Вербіч / Фото Футбол 24

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч попросив вибачення у вболівальників за невдачу в Лізі чемпіонів та вважає, що треба дивитися вперед.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"В роздягальні команди була тиша, я довго не заходив, важко було...

Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Ми програли, прошу вибачення в усіх вболівальників, які прийшли сьогодні підтримати нас. Та треба дивитися вперед. Сьогодні у нас було багато моментів. Ми дуже добре грали перші 20 хвилин. І на початку другого тайму теж. Потім кілька разів не забили, припустилися помилки... Це футбол.

Я відчував, що зможу грати до кінця матчу, але мене замінили – це теж буває у футболі.

Чи казав щось Хацкевич у роздягальні? Чи було щось схоже на прощання? Я довго не заходив у роздягальню, не думаю, що він щось таке казав.

Знову не пройшли в Лігу чемпіонів? Напевно, треба виграти УПЛ, щоб напряму потрапити в Лігу чемпіонів", – сказав Беньямін журналістам після матчу з Брюгге.

Свій подальший шлях у єврокубках Динамо продовжить вже у груповому етапі Ліги Європи.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Брюгге Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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