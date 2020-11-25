"Вважаю, що результат не зовсім справедливий. 4:0 – це забагато. Звичайно, Динамо не має програвати з таким рахунком на своєму полі, але це Барселона. Ви можете сказати, що вони грали не найкращим складом, але я не погоджуся, що це полегшило нам життя. Молоді гравці, які вийшли сьогодні на поле, хотіли себе показати.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Ми провели хороший перший тайм, могли навіть забити. Могли краще скористатися тими напівмоментами, які були у нас на контратаках. Коли пропустили м'яч, відкрилися.

Ми надали Барселоні простір, і вони забили ще кілька м'ячів завдяки індивідуальній майстерності своїх гравців", – розповів Вербіч в коментарі офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Мірча Луческу зазнав найбільшої поразки в статусі тренера "біло-синіх". Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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