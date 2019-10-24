Вербіч: Динамо сильніше за Копенгаген

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч порівняв свою команду з Копенгагеном, проти якого кияни зіграють в 3 турі Ліги Європи.

"Це буде особливий поєдинок для мене. Вперше я буду грати проти своєї колишньої команди. Але я думаю, що наша команда краща, ніж Копенгаген. І ми повинні це продемонструвати це на футбольному полі.

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Упевнений, нас чекає цікава гра. Наш суперник – фізично сильна команда. Знаю, що головний тренер Копенгагена вимагає дисципліни і агресії в атаці протягом усіх 90 хвилин. Але, сподіваюся, ми знайдемо спосіб порушити цю дисципліну і заб'ємо голи", – цитує Вербіча dinamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Беньямін Вербіч виступав за Копенгаген протягом трьох сезонів – з 2015-го по 2018-й рік.

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