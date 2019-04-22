Вербіч: Динамо хоче взяти реванш у Шахтаря за поразку в Кубку України

Вінгер Динамо Беньямін Вербіч поділився очікуваннями від матчу 25 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Ми налаштовані лише на перемогу. Після попереднього матчу з Шахтарем у рамках Кубка України хочемо взяти реванш у "гірників". Ми будемо робити все можливе, щоб добути важливі три очки. Вони нам дозволять продовжити боротьбу за перше місце. У нас в запасі ще дві гри з Шахтарем, тож ми можемо їх наздогнати в турнірній таблиці.

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Для позитивного результату гратимемо у свою гру, постараємося забити якомога більше голів і будемо максимально сконцентровані до останньої хвилини матчу. Проти кого грати найскладніше у складі Шахтаря? Проти Тайсона, але ми дивимося не на суперників, а на себе.

Готуємося до протистояння в звичному режимі. Сподіваюся на те, що на матч прийде велика кількість уболівальників і це буде висококласне дербі!", – цитує Вербіча офіційний сайт Динамо.

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