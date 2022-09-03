Колишній гравець Динамо Беньямін Вербіч став головним героєм поєдинку між Панатінаїкосом і Левадіакосом.

Грецька Суперліга 2022/23, 3-й тур

Панатінаїкос – Левадіакос – 1:0

Гол: Вербіч, 3

Беньямін вперше у сезоні вийшов зі старту на матч чемпіонату. За таку довіру вінгер відплатив тренерському штабу забитим голом вже на 3 хвилині.

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Партнер подав з лівого флангу, а ексдинамівець залишився сам на дальній стійці й замкнув передачу головою. Це його перший м'яч за грецький колектив. Вербіча замінили на 61 хвилині, його гол виявився єдиним у зустрічі проти Левадіакоса, одного з аутсайдерів чемпіонату.

Загалом в активі Беньяміна у футболці Панатінаїкоса, куди він перейшов безкоштовно з київського Динамо, тепер 5 поєдинків у всіх турнірах та один забитий м'яч.

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