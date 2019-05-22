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Вербіч – про тиск у Динамо: Всі пам'ятають успіхи команди при Лобановському

18:05 573 Читать на русском
Вербіч – про тиск у Динамо: Всі пам'ятають успіхи команди при Лобановському
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Беньямін Вербіч розповів про своє відновлення після травми та амбіції у складі Динамо.

"Намагаюся повернутися на поле якомога швидше, але я не знаю, коли це станеться. Поки не тренувався, тому не можу сказати, якою буде реакція ноги на навантаження. Ймовірно, я приїду в збірну, і там ми оцінимо мій стан.

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Динамо – це дійсно великий клуб. Якщо порівнювати з Данією, то тут я більш впізнаваний на вулиці. Відчув справжній тиск, пов'язаний зі статусом Динамо, в кваліфікації Ліги чемпіонів, коли ми грали проти Аякса.

Вболівальники завжди чекають на результат. Всі пам'ятають успіхи команди при Лобановському. Той час до сих пір у головах людей. У новому сезоні ми повинні поборотися за чемпіонство і постаратися потрапити в груповий етап Ліги чемпіоні", – цитує Вербіча nogomania.com.

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Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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