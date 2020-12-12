"Звичайно, результат не влаштовує. Хотіли виграти та йти у відпустку з більшою перевагою над Шахтарем. Ми залишаємося лідерами, але сьогодні повинні були виграти, тому що ми кращі за Колос.

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Ви бачили, що творилося на полі. Щодо червоних і пенальті – я не знаю навіть, слів немає. Суддя, коли захоче, дає червону і ставить пенальті. Не захоче – не дає. Ніхто з нас не розуміє правила на 100%. Думаю, навіть арбітр на 100% не розуміє їх. Так можна кожен момент дивитися. Ми в кожній грі червоні отримуємо, що тут говорити.

Ми не були у відпустці думками. Ми добре тренувалися. Після Ференцвароша, ви ж знаєте, який тренер Луческу, налаштовує нас дуже серйозно, мотивував нас на кожен матч в сезоні, як і на Колос. Не знаю, просто не пішла гра в першому таймі.

Луческу в центрі поля? Не очікував. Я теж був дуже нервовим. Не хотів матюкатися, нічого поганого зробити, але вже тоді нерви зашкалювали.

Звичайно, приємно йти лідерами на зимову паузу. Чемпіонат – марафон, але зараз тільки половина. У другій половині на виїзді будемо більшість матчів проводити. Буде дуже важко. Але зараз у відпустку, потрібно добре відпочити. Сподіваюся, ми залишимося на першому місці", – сказав Вербіч в ефірі Youtube-каналу Профутбол Digital.

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