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Вербіч – найкращий гравець Динамо за підсумками серпня

14:36 439 Читать на русском
Вербіч – найкращий гравець Динамо за підсумками серпня
Беньямін Вербіч / Фото: Футбол 24

Фанати київського Динамо втретє поспіль віддали лаври найкращого гравця місяця хавбеку Беньяміну Вербічу.

Вболівальники Динамо визнали Беньяміна Вербіча найкращим гравцем місяця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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В опитуванні взяли участь майже 500 осіб. 24-річний хавбек отримав 59% голосів. Друге місце посів Денис Бойко (17%), а замкнув трійку Віктор Циганков (10%).

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Зазначимо, що словенець визнавався найкращим в травні та липні, а в червні через відсутність офіційних матчів голосування не проводилося.

Теги
Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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