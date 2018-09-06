Вербіч – найкращий гравець Динамо за підсумками серпня

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Нові правила Енріке, плейлист Манчіні, розкаяння Льова – як топ-збірні після провалів готуються до старту в Лізі націй
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"Я нікому не дозволю знущатися над Карпатами": Смалійчук пригрозив ФФУ через суддівство проти ДинамоУкраїна — 15:28 1361
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Ефект присутності: як Угерске Градіште провінційно приймає збірну України перед матчем Ліги наційЛіга націй — 14:00 1532
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"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія ШевченкаОвертайм — 12:00 2950
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