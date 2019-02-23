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Венглинський: Динамо повинне проходити Челсі за належного збігу обставин

08:26 568 Читать на русском
Венглинський: Динамо повинне проходити Челсі за належного збігу обставин
Олег Венглинський / Фото ФК Динамо

Екс-гравець Динамо та збірної України Олег Венглинський поділився враженнями від жеребкування 1/8 Ліги Європи для киян.

"Динамівці при належному збігу обставин, за певного фарту, повинні проходити Челсі.

Став відомий час початку матчів Динамо з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи

Всі будуть хотіти проявити себе, для динамівців це буде хороша можливість подивитися, чого вони варті на сьогоднішній день. Хороший лакмусовий папірець, перевірка на міцність і колективу, і тренера, який створює, якщо вже не створив, команду за своїм баченням.

Рано чи пізно з подібним суперником довелося б зіткнутися", – цитує Венглинського Footboom.

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Ліга Європи1/8 фіналу

Челсі - Динамо: Четвер 07 березня 2019

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Динамо Динамо Челсі - Динамо Динамо - Челсі Ліга Європи Олег Венглинський
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