Венглинський: Шахтар розуміє, що випадково обіграв Динамо

На думку екс-форварда Динамо та збірної України Олега Венглинського, Динамо не заслуговувало на поразку в матчі 14 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Ми побачили дуже хороший матч, як за напруженням пристрастей, так і за змістом, по наповненню. По таких матчах ми бачимо рівень нашого чемпіонату. Ну і розв'язка... Те, що сталося в кінцівці, по ходу матчу неможливо було припустити.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

По грі динамівці не заслуговували на поразку. Але в футболі так буває: не завжди хороша гра приносить позитивний результат.

Тайсон, який вийшов на заміну, і травмований Марлос для "гірників" більше, ніж півкоманди. Без них у Шахтаря лише контроль м'яча, без загострення і моментів.

У минулих матчах кияни вигравали, але гру показували не надто хорошу. А ця гра стала одкровенням для всіх, в тому числі для уболівальників і Паулу Фонсеки. Вони прекрасно розуміють, що виграли вони, можна сказати, випадково. Так, будь-яка перемога – невипадкова, але тим не менш у них не було стільки передумов для цієї перемоги.

А динамівці, навпаки, створювали моменти, і тільки погана їх реалізація не дозволила святкувати успіх", – сказав він у ефірі програми "Профутбол".

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