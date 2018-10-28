Венглинський: Шахтар опустили з небес на землю, вони не здолають Арсенал-Київ однією лівою

Екс-гравець Динамо Олег Венглинський не вважає Шахтар очевидним фаворитом у матчі 13-го туру чемпіонату України проти Арсенал-Київ.

"З приходом В'ячеслава Грозного, гра Арсенала перевтілилась. Вони відразу обіграли учасника Ліги Європи, який, правда, підходив до гри емоційно спустошеним після драми у грі зі Спортінгом. Але вже в матчі зі Львовом у "канонірів" не було видно того запалу. А це говорить про те, що на одному бажанні далеко не заїдеш, почалися сірі будні.

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Шахтар після великого програшу від Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, опустився з небес на землю. Гра з англійцями показала, що "гірники" залежні від трьох бразильців – Ісмаїлі, Тайсона і Марлоса. Двох останніх не було, і гри як такої, від оранжево-чорних ми не побачили. Та й останні поєдинки в чемпіонаті говорять про те, що однією лівою Шахтарю перемогти не вдасться", – цитує Венглинського видання Команда 1.

Нагадаємо, наступний матч Шахтар проведе проти Арсенал-Київ сьогодні, 27 жовтня, початок о 17:00.

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