Венглинський розкритикував залучення іноземних тренерів в український футбол

Тренер Динамо U-19 Олег Венглинський виступив проти залучення іноземних фахівців на прикладі асистентів збірної України та СК Дніпро-1.

"Я негативно до цього ставлюся, тому що це ставить під сумнів кваліфікацію головного тренера. Тепер стояти осторонь, відкрити рот і слухати, що він буде розповідати? Ти ж головний тренер.

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У нас дуже хороша тренерська школа. Не потрібно дивитися і поглинати кожен погляд цих заїжджих професіоналів, які свого часу, можливо, навіть у футбол трохи пограли. Вони починають зомбувати наших тренерів, які потім починають мислити критеріями... Робити все під копірку. Вони приходять тренерами з фізпідготовки, а потім вважають себе ким?

Можна поїхати і повчитися, взяти щось для себе. Але приводити і потім стояти осторонь, розкрити рот і слухати, як він керує твоєю ж командою – мені важко це приймати", – сказав Венглинський в ефірі програми Профутбол.

Нагадаємо, в національній команді України та СК Дніпро-1 помічниками головних тренерів працюють італійські фахівці.

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