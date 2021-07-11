"Я вболіватиму за збірну Англії. Англійці – це тиск, міць, чудова флангова гра, що дуже нагадує мені забутий вже футбол у виконанні Динамо часів Валерія Лобановського. Мені така гра імпонує. Чекаю також класного матчу від Кейна, у якого є унікальний шанс забити у фіналі і стати в один ряд з Ширером і Лінекером, і нарешті взяти трофей. Взагалі, у збірній Англії просто божевільна мотивація – виграти перший трофей з 1966 року!

Італія – Англія: Саутгейт повернеться до "боягузливої" схеми і пожертвує одним з героїв півфіналу Євро

Харрі Кейн зустрінеться зі стіною, що складається з К'єлліні і Бонуччі. Також буде дуже цікаве протистояння Кейн-К'єза, які можуть тепер в особистій зустрічі з'ясувати, хто кращий. На боці збірної Італії і чудова тактична школа. Але лава запасних явно краще в англійців. Після замін збірна Англії не втрачає свою гру, а ось Італія явно втрачає після того, як з поля йдуть Лоренцо Інсіньє і інші лідери", – цитує Венглинського Команда 1.

Нагадаємо, вже сьогодні Італія та Англія зійдуться у фінальному поєдинку Євро-2020. Матч відбудеться на лондонському Вемблі, початок гри о 22:00.

55 років страждань – нарешті не соромно. Чому Англія виграє фінал Євро-2020, а за Саутгейта можна вболівати