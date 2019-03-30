Венглинський підсумував старт збірної України у відборі Євро-2020

Футбольний експерт Олег Венглинський прокоментував результати та гру збірної України в матчах проти Португалії та Люксембурга.

"Гра з Португалією з боку України була гарної якості. Вдалося взяти очки, тому збірну можна похвалити. Що стосується другого матчу, то, звичайно, не можна заперечувати очевидне, що нашій команді пощастило. У даній ситуації на перший план виходить результат. Ми очолили групу, і тепер все залежить від нас. Приймаємо вдома Сербію, потім Люксембург.

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Думаю, гра з сербами буде однією з ключових, і в разі позитивного результату ми можемо сміливо поглядати на перше місце в групі. Всі будуть боротися, але у нас достатньо домашніх матчів, щоб набрати максимум очок.

Звичайно, після Португалії всім хотілося більш впевненої і більш зрілої перемоги в Люксембурзі. Але, напевно, віддали багато сил у Лісабоні. Психологічно були не в найкращому стані, плюс ротація дивідендів нашій збірній не принесла. Думаю, тренери більше розраховували на тих хлопців, яким дали можливість проявити себе. Але і Люксембург, звичайно, показав себе з хорошого боку.

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Багато людей записали цю збірну в аутсайдери, але вона ще багато кому поп'є крові з такою якістю гри. Добре, що Україна перемогла. Це якраз той випадок, коли гра забувається, а результат залишається", – цитує Венглинського Команда 1.