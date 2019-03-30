Венглинський оцінив перспективи Косовського в Ворсклі

Експерт програми Профутбол Олег Венглинський прокоментував призначення Віталія Косовського на посаду головного тренера полтавської Ворскли.

"Що стосується відставки Сачка і приходу на посаду головного тренера Віталія Косовського, то Сачко залишив великий слід в історії клубу. У всіх Ворскла асоціювалася з Сачком. Гарного він зробив для команди більш ніж достатньо. Але в клубі, мабуть, вважають, що треба перегорнути сторінку, і довірили пост Віталію Косовському.

Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток команди

Ми з ним працювали в юнацьких командах Динамо. Дуже перспективний і амбітний тренер, який дозрів для такої роботи. Він готовий себе проявляти і у нього є хороший шанс. Він любить футбол, переживає за свою справу. Думаю, він дасть новий імпульс команді в розвитку і спробує в найкоротші терміни налагодити мікроклімат в команді і пригасити сумні настрої в колективі.

Сподіваюся, він знайде спільний знаменник з керівництвом клубу і в питанні фінансування команди. В іншому випадку йому теж буде важко повернути Ворсклу в лідери українського чемпіонату", – цитує Венглинського Команда 1.

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