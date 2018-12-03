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Венглинський: Навіть у Шевченка є сумніви щодо виходу з групи на Євро-2020

14:37 1149 Читать на русском
Венглинський: Навіть у Шевченка є сумніви щодо виходу з групи на Євро-2020
Олег Венглинський / Фото з соцмереж

Екс-форвард Динамо та збірної України Олег Венглинський поділився думками щодо жеребкування відбіркових груп на Євро-2020.

Україна потрапила у групу В, де їй протистоятиме Португалія, Сербія, Литва та Люксембург.

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"Група дуже пристойна. У нас дуже непрості суперники: серби, португальці, які взагалі стоять особняком. Литва і Люксембург можуть стати постачальниками очок, але тільки в тому випадку, якщо до них буде серйозне ставлення.

Навіть в словах Андрія Шевченка, який коментував результати жеребкування, здалося, майнули деякі нотки сумніву щодо успішного проходження цієї кваліфікації. Насправді, з усіма можна грати, а виступ нашої збірної в Лізі націй налаштовує на оптимістичний лад. Важливо вдало стартувати в виїзному матчі проти Португалії. Дебютна вдала гра повинна стати хорошим доробком на майбутнє", – сказав Венглинський в ефірі програми Профутбол.

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Теги
Україна Україна Збірна України Олег Венглинський Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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