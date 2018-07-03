Венглинський: Мессі та Роналду ще зіграють за свої збірні

Колишній нападник збірної України Олег Венглинський підбив підсумок ЧС-2018 для двох топ-зірок європейського футболу - Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі.

"На такому форумі, як чемпіонат світу, індивідуальні заслуги футболістів йдуть на другий план. Мені здається, кожен із них свої індивідуальні досягнення обміняв би на командні успіхи, щоб їх збірні пройшли по турнірній сітці ЧС якнайдалі.

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Якщо порівнювати підсумки чемпіонату світу безпосередньо для Роналду і Мессі, то для португальця вони вийшли трохи кращі. Якість гри у Роналду на груповому етапі була кращою, ніж у аргентинця.

Самотужки ні Мессі, ні Роналду вже не можуть обіграти суперників. Це показав матч аргентинців з хорватами, коли Модріч і Ракітіч "з'їли" Мессі, потім була гра Аргентини з Францією, і гра Португалії з Уругваєм. На Роналду і Мессі постійно "висіло" по два суперники.

Мені здається, що тренери збірних Португалії та Аргентини будуть намагатися запрошувати в збірну Мессі і Роналду до останнього. Як сказав Марадона, збірна Аргентини без Мессі є командою середнього рівня. Роналду теж визначає гру у португальців. Тому вони в збірній ще зіграють, тому що можуть допомогти командам індивідуальними якостями", – цитує Венглинського zbirna.com.