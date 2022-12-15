"Ми роками рівнялися на Арсена Венгера. Страшно бачити, як йому якимсь чином промили мізки. Він робить ідіотські заяви. Взагалі страшно. Футбольний світ поляризується. Боюся, що цей процес продовжиться", – цитує Сольбаккена видання SportBuzzer.

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Венгер останні роки працює на ФІФА, відстоюючи жадібні інтереси організації. Арсен просував ідею чемпіонату світу кожні два роки. Колишнього тренера Арсенала піддали серйозній критиці за підтримку ЧС-2022 в Катарі.

Норвегія – один з головних протестантів проти ФІФА на рівні з Данією та Німеччиною. Збірна на чолі з Холандом закликала бойкотувати Мундіаль в Катарі.

ЧС-2022 вбив страх, що жадібність ФІФА зіпсує Мундіалі – Європу утискають, але так цікавіше