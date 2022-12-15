"Венгеру промили мізки, він робить ідіотські заяви", – наставник збірної Норвегії шокований поведінкою легенди
Головний тренер норвезької збірної Столе Сольбаккен розкритикував директора з розвитку ініціатив ФІФА Арсена Венгера.
"Ми роками рівнялися на Арсена Венгера. Страшно бачити, як йому якимсь чином промили мізки. Він робить ідіотські заяви. Взагалі страшно. Футбольний світ поляризується. Боюся, що цей процес продовжиться", – цитує Сольбаккена видання SportBuzzer.
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Венгер останні роки працює на ФІФА, відстоюючи жадібні інтереси організації. Арсен просував ідею чемпіонату світу кожні два роки. Колишнього тренера Арсенала піддали серйозній критиці за підтримку ЧС-2022 в Катарі.
Норвегія – один з головних протестантів проти ФІФА на рівні з Данією та Німеччиною. Збірна на чолі з Холандом закликала бойкотувати Мундіаль в Катарі.
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