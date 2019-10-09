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Венгер звинуватив Баварію у маніпуляціях з переходом Гнабрі

16:53 417 Читать на русском
Венгер звинуватив Баварію у маніпуляціях з переходом Гнабрі
Серж Гнабрі / Getty Images

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер вважає, що мюнхенська Баварія мотивувала футболіста покинути лондонський клуб і перейти у бременський Вердер влітку 2016-го року.

"Ми намагалися підписати новий довготривалий контракт з Гнабрі, але з'явилася Баварія, яка почала вести закулісні ігри. Мені здається, вони дали зрозуміти Гнабрі, що підпишуть його через рік, якщо він перейде у Вердер.

Гнабрі став рекордсменом Ліги чемпіонів завдяки покеру в матчі з Тоттенхемом

Гнабрі завжди був дуже талановитим футболістом, але іноді йому не вистачало впевненості. Але ми в Арсеналі завжди розуміли, що у нас є хлопець, який може стати дуже хорошим гравцем", – цитує Венгера goal.com.

Нагадаємо, Серж Гнабрі розпочав свою професійну кар'єру в лондонському Арсеналі, за який провів 10 офіційних матчів.

Баварія зрівняла Тоттенхем із землею 7 голами в Лізі чемпіонів – покер Гнабрі, дубль Лєвандовскі

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Теги
Арсенал Арсенал Німеччина Арсен Венгер Арсен Венгер Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія
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