Венгер звинуватив Баварію у маніпуляціях з переходом Гнабрі

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер вважає, що мюнхенська Баварія мотивувала футболіста покинути лондонський клуб і перейти у бременський Вердер влітку 2016-го року.

"Ми намагалися підписати новий довготривалий контракт з Гнабрі, але з'явилася Баварія, яка почала вести закулісні ігри. Мені здається, вони дали зрозуміти Гнабрі, що підпишуть його через рік, якщо він перейде у Вердер.

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Гнабрі завжди був дуже талановитим футболістом, але іноді йому не вистачало впевненості. Але ми в Арсеналі завжди розуміли, що у нас є хлопець, який може стати дуже хорошим гравцем", – цитує Венгера goal.com.

Нагадаємо, Серж Гнабрі розпочав свою професійну кар'єру в лондонському Арсеналі, за який провів 10 офіційних матчів.

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