"Чи отримував я пропозиції роботи з Манчестера? З Сіті – ніколи, а от з Юнайтед – так. Але я не скажу точно, коли це було. Я відповів відмовою, тому що працював тоді з Арсеналом.

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У нас з Арсеналом була історія кохання. Моє життя – це червоний і білий кольори. Коли я лише прийшов у клуб, то відчув особливий шарм. Це була суміш поваги до традицій, поваги до людей, а також те, що у клубі не боялися іноді стикатися з непопулярними судженнями", – цитує Венгера видання FourFourTwo.

Нагадаємо, Арсен очолював "канонірів" з 1996 по 2018 року і здобув з командою 3 чемпіонства, 7 Кубків Англії та 7 Суперкубків країни. Нині 70-річний француз очолює відділ ФІФА з глобального розвитку футболу.

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