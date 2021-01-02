"Якщо я знадоблюсь, я допоможу Арсеналу, але я на це не сподіваюся. Артета потрапив на посаду, заради якої треба працювати тренером мінімум 10 років", – лаконічно відповів Венгер на питання NBC Sports.

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Зазначимо, що наразі Арсенал переживає не найкращі часи та посідає 13 місце у поточному розіграші чемпіонату Англії.

Нагадаємо, Арсен очолював "канонірів" з 1996 по 2018 року і здобув з командою 3 чемпіонства, 7 Кубків Англії та 7 Суперкубків країни. Нині 70-річний француз очолює відділ ФІФА з глобального розвитку футболу.

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