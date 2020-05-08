Венгер вважає, що варто "коронувати" Ліверпуль незалежно від долі сезону

Колишній головний тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер переконаний, що Ліверпуль заслуговує на звання чемпіона АПЛ в нинішньому сезоні.

"Юрген провів чудову роботу, адже Ліверпуль чекав на цей трофей 30 років. І коли замислюєшся, що у них такий величезний відрив за очками від Манчестер Сіті, який іде другим...

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25 очок – просто гігантський відрив. Незалежно від того, що вирішать у Англії, думаю, що для кожного Ліверпуль – чемпіон", – наводить слова Венгера Talk Sport.

Нагадаємо, на момент зупинки АПЛ Ліверпуль впевнено лідирував, випереджаючи Манчестер Сіті на 25 очок після 29-и зіграних турів. Наразі очікується, що 12 червня змагання в Прем'єр-лізі можуть поновитися, хоча Велика Британія вже вийшла на перше місце за кількістю смертей в Європі від коронавірусу.

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