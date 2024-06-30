Венгер визначив головну проблему Англії в матчі зі Словаччиною
21:05 - Читать на русском
Арсен Венгер проаналізував гру збірної Англії в матчі 1/8 фіналу Євро-2024.
120' live
осн. час ( 1 : 1 )
91’ Харрі Кейн
90+5’ Джуд Беллінгем
Іван Шранц 25’
25’ Іван Шранц
91’ Харрі Кейн
90+5’ Джуд Беллінгем
Основний час завершився нічиєю 1:1. Щоб втримати перемогу, Словаччині не вистачило буквально кількох хвилин. Англії вдалося перевести гру в овертайм, де Харрі Кейн забив другий гол своєї команди.
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Арсен Венгер, який працює експертом на beIN Sports, відзначив проблеми з реалізацією тактичного плану на гру від Гарета Саутгейта.
"Англія грає дуже повільно і можна передбачити дії гравців. Лінії розташовані далеко одна від одного. Англійці володіють м'ячем завдяки окремим гравцям, а не завдяки тактиці", – сказав Венгер.
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