Основний час завершився нічиєю 1:1. Щоб втримати перемогу, Словаччині не вистачило буквально кількох хвилин. Англії вдалося перевести гру в овертайм, де Харрі Кейн забив другий гол своєї команди.

Кейн встановив історичний рекорд збірної Англії

Арсен Венгер, який працює експертом на beIN Sports, відзначив проблеми з реалізацією тактичного плану на гру від Гарета Саутгейта.

"Англія грає дуже повільно і можна передбачити дії гравців. Лінії розташовані далеко одна від одного. Англійці володіють м'ячем завдяки окремим гравцям, а не завдяки тактиці", – сказав Венгер.