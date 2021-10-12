Легендарний тренер Арсен Венгер знову спробує себе у статусі наставника проти суперзіркового ПСЖ.

Знаменитий француз повернеться до роботи тренера у поєдинку за сезонний Кубок Ер-Ріяда, повідомляє AS.

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Венгер керуватиме командою, складеною з зірок аравійських Аль-Хіляля та Аль-Насра, а суперником стане суперзірковий ПСЖ. Це підтвердив радник Королівського суду Саудівської Аравії Турки Альшейх у своєму особистому акаунті в Twitter. Поєдинок має відбутись у січні 2022 року, проте точна дата зустрічі наразі невідома.

Нагадаємо, Венгер за свою тренерську кар'єру очолював Нансі, Монако, Нагоя Грампус, а всесвітньо відомим став у лондонському Арсеналі, в якому пропрацював 22 роки. Фахівець тричі ставав чемпіоном Англії, 7 разів – володарем Кубка Англії та 7 разів перемагав у Суперкубку Англії.

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