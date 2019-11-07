Венгер виділив головну причину поганої форми Азара, порівнявши зіркового бельгійця з конем

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер поділився думкою щодо посередніх виступів хавбека Реала Едена Азара у поточному сезоні.
"Він не схожий на хлопця, який злякається атмосфери в Мадриді. Але у мене не має повної інформації, щоб думати про це.
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Гадаю, справа у фізичній готовності. Він став дуже важким. Кінь може важити 500 кілограмів, але додай йому ще два, і він програє перегони. Цього буде достатньо. Ми ще не бачили того Азара, який був в Англії. Після травми він не відновився фізично. Зараз у нього немає тієї ж впевненості, що була в Челсі", – цитує Венгера Goal.
Бельгійський вінгер не надто вражає своїми результатами після літнього переходу з Челсі – всього один гол у 10 матчах за Реал.
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