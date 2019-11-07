Венгер спростував чутки про перемовини із Баварією

Колишній головний тренер Арсенала Арсен Венгер не вів перемовин із керівниками Баварії щодо продовження кар'єри.

"Я ніколи не відмовлюся від спілкування з Баварією, оскільки знаю, що люди керують цим клубом вже 30 років.

Венгер зацікавлений у роботі в Баварії

Давним-давно я був близький до того, щоб очолити Баварію, але зараз я переговорів не вів. Я не спілкувався з представниками клубу і не знаю, чи буду", – наводить слова Венгера BBC.

Нагадаємо, посада головного тренера Баварії залишається вакантною після відставки Ніко Ковача. Після 10 турів Бундесліги мюнхенська команда займає 4-е місце в турнірній таблиці. Раніше Венгер визнав, що йому було б цікаво попрацювати з Баварією.

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