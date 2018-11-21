Венгер: Сподіваюсь що у 2022 році відбудеться справжній чемпіонат світу

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер сподівається, що африканські та азійські команди якнайкраще зіграють на ЧС-2022.

"Маю надію, що у 2022 році відбудеться справжній чемпіонат світу, тому що ЧС-2018 було прекрасним, але він більше був схожий на чемпіонат Європи з однієї запрошеною командою – Бразилією.

Венгер не захотів очолити Фулхем – причина відмови варта поваги

Звичайно, всі розуміли, що південноамериканські команди, за винятком бразильської, недостатньо класні для того, щоб боротись за перемогу. Серед кращих не було азійських і африканських команд.

Це наштовхує на думку, що європейський футбол на голову кращого рівня від команд з інших континентів. Я сподіваюся, що на майбутньому чемпіонаті світу інші команди покажуть вищий рівень гри", – цитує Венгера beIN Sports.

25 відставок за 3 місяці: чому Італія та Іспанія – найнебезпечніші місця для тренерів