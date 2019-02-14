Венгер розповів, як ледве не підписав в Арсенал Санчо

Екс-наставник Арсенала Арсен Венгер намагався підписати Джейдона Санчо в столичний клуб.

"Я хотів підписати його з Манчестер Сіті, коли він не отримував ігрової практики. Я намагався заманити Санчо, бо він з Лондона. Я намагався купити його в Арсенал.

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Він – один з кращих гравців свого покоління. У ньому є щось, що є частиною великих гравців. Ви можете назвати це упевненістю, вірою, зарозумілістю, але це повинно бути в Санчо.

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Тим не менш, тиск на цих хлопчиків з раннього віку дуже великий. Вони отримують багато грошей, перш ніж вони отримують регулярну практику. Це не покращує їх ігровий голод", – цитує Венгера ВeIN Sport.