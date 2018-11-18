Венгер розповів, як "боровся" з пуховиками

Колишній тренер Арсенала Арсен Венгер, з якого часто кепкували через його любов до пуховиків, спробував пояснити недоліки таких курток.

"Пуховики були занадто довгими, та іноді блискавка не працювала. Я багато боровся з цим.

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Я усвідомлював, що знаходився під пильною увагою, коли застібав пуховик", – цитує Венгера видання The Irish Sun.

Нагадаємо, французький фахівець офіційно покинув Арсенал після 22 років роботи на посаді головного тренера "канонірів". На його місце прийшов екс-наставник ПСЖ Унаї Емері.

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