Венгер розповів, як "боровся" з пуховиками

Ліга націй — 17:51 957
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Ліга націй: Англія вирвала перемогу в Хорватії та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон B
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Бєсєдін: Я вже вилікувався, але все одно ще треба перестрахуватися і поберегти себеУкраїна — 15:52 445
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Динамо завдяки голу й асисту Буено у товариському матчі обіграло ОлімпікТовариські матчі — 14:56 1955
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Динамо – Олімпік: пряма трансляція товариського матчуТовариські матчі — 12:46 1059
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Хорватія знову у вогні, повернення Нідерландів, ганьба Луческу – підсумки 5-го туру Ліги наційЛіга націй — 12:10 3400
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