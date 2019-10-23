Венгер розповів про найважчі періоди у своїй кар’єрі

Екс-наставник лондонського Арсенала поділився спогадами про складнощі тренерської роботи та натякнув на можливе продовження своєї кар’єри.

"Кар'єра моя не закінчена, принаймні мені важко уявити, що я більше ніколи не опинюся на тренерській лаві. Мені продовжують мало не кожен день надходити пропозиції, але я б скоріше вважав за краще ділитися досвідом в якийсь іншій формі, на більш глобальному рівні, ніж в рамках одного конкретного клубу.

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Що найважче з того, що я пережив у своїй професійній діяльності? По-перше, абсолютно всі поразки. Колись я так мучився через програний матчу, що мені було погано фізично – аж до високої температури або блювоти. По-друге, це мій період в Монако – я пізнав корупцію, що існувала на той момент у французькому футболі, на власній шкірі. Детальніше говорити не хочу, все це справа минулого. Також дуже болючим стало для мене розставання з Арсеналом. Це занадто великий шмат життя, щоб ось так взяти і переключитися на щось інше", – розповів Венгер в інтерв’ю виданню Meduza.

Нагадаємо, Арсен Венгер перебуває без роботи з травня 2018 року, коли покинув лондонський Арсенал. Із "канонірами" тренер працював упродовж 22-х років і здобув 17 трофеїв, серед яких 3 чемпіонські титули англійської Прем’єр-ліги.

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