Венгер прокоментував можливість призначення на тренерський місток Мілана

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер спростував інформацію про те, що він може стати головним тренером Мілана.

"Інформація про те, що я близький до того, щоб очолити Мілан? Я можу впевнено сказати, що це фейкові новини. Якби я підписував контракт де-небудь, я б сам повідомив про це вам, але це брехня", – передає слова Венгера RMC.

Мілан зацікавлений у придбанні Байлі

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що французький фахівець близький до того, щоб очолити Мілан. Нібито перемовини між сторонами вже перебувають на фінішній прямій.

Нагадаємо, нещодавно француз заявив, що повернеться до роботи 1 січня. Попереднім місцем роботи Арсена був Арсенал, який він офіційно покинув після 22 років роботи на посаді головного тренера "канонірів". На його місце прийшов екс-наставник ПСЖ Унаї Емері.

Реал проти кризи, Мессі веде на Інтер, Буффон та Погба повертаються: п'ять найкрутіших матчів 4-го туру Ліги чемпіонів